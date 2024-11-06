«Спортинг» разгромил «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов благодаря хет-трику Дьёкереша

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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Спортинг» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт. Матч закончился разгромным поражением «Манчестер Сити» со счётом 1:4.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.

На четвёртой минуте счёт в матче открыл крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден. Под конец первого тайма нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш восстановил равновесие. На 46-й минуте Максимилиано Вильчес вывел хозяев вперёд. Затем Дьёкереш забил ещё два гола в ворота английской команды.

Нельзя не отметить, что уже 11 ноября главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед».

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