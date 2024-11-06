«Реал» дома проиграл «Милану» в матче Лиги чемпионов

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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались испанский «Реал» и итальянский «Милан». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала словенская бригада арбитров, которую возглавлял Славко Винчич. Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале матча счёт открыл защитник «Милана» Малик Тшау. Затем нападающий хозяев Винисиус Жуниор сравнял счёт голом с пенальти. На 39-й минуте гол нападающего Альваро Мораты вывел «Милан» вперёд. В середине второго тайма полузащитник Тейани Рейндерс укрепил преимущество гостей.

В следующем туре ЛЧ мадридский клуб встретится с «Ливерпулем». Игра состоится 27 ноября. В свою очередь, «Милан» проведёт встречу с братиславским «Слованом» (26 ноября).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: