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Реал Мадрид — Милан. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Реал Мадрид — Милан, результат матча 5 ноября 2024, счёт 1:3, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Реал» дома проиграл «Милану» в матче Лиги чемпионов
Аудио-версия:
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались испанский «Реал» и итальянский «Милан». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала словенская бригада арбитров, которую возглавлял Славко Винчич. Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

В начале матча счёт открыл защитник «Милана» Малик Тшау. Затем нападающий хозяев Винисиус Жуниор сравнял счёт голом с пенальти. На 39-й минуте гол нападающего Альваро Мораты вывел «Милан» вперёд. В середине второго тайма полузащитник Тейани Рейндерс укрепил преимущество гостей.

В следующем туре ЛЧ мадридский клуб встретится с «Ливерпулем». Игра состоится 27 ноября. В свою очередь, «Милан» проведёт встречу с братиславским «Слованом» (26 ноября).

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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