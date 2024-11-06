«Ливерпуль» разгромил «Байер» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА

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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались английский «Ливерпуль» и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встречу обслуживала швейцарская бригада арбитров, которую возглавлял Данни Маккели. «Ливерпуль» разгромил соперника со счётом 4:0.

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 61-й минуте отличился нападающий «Ливерпуля» Луис Диас с передачи Кёртиса Джонса. На 64-й удвоил преимущество хозяев нападающий Коди Гакпо с паса Мохамеда Салаха. На 83-й минуте Диас оформил дубль с передачи того же Салаха. На 90+2-й минуте Диас оформил хет-трик.

На момент написания новости в турнирной таблице «красные» занимают первое место, «фармацевты» располагаются на 10-й строчке.