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Боруссия Д — Штурм, результат матча 6 ноября 2024, счёт 1:0, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Боруссия» Дортмунд вырвала победу в концовке матча со «Штурмом» в 4-м туре Лиги чемпионов
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались немецкая «Боруссия» Дортмунд и австрийский «Штурм». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Встречу обслуживала бельгийская бригада арбитров, которую возглавлял Эрик Ламбрехтс. «Боруссия» одержала победу со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
Штурм
Грац, Австрия
1:0 Мален – 85'    

Единственный гол на 86-й минуте забил нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален с передачи Серу Гирасси.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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