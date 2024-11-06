«Боруссия» Дортмунд вырвала победу в концовке матча со «Штурмом» в 4-м туре Лиги чемпионов

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались немецкая «Боруссия» Дортмунд и австрийский «Штурм». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Встречу обслуживала бельгийская бригада арбитров, которую возглавлял Эрик Ламбрехтс. «Боруссия» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол на 86-й минуте забил нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален с передачи Серу Гирасси.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.