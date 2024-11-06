«Ювентус» не смог обыграть «Лилль» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Лилль» и «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа». В качестве главного арбитра встречи выступил Ирфан Пельто. Матч закончился со счётом 1:1.

На 27-й минуте нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид открыл счёт в игре. На 60-й минуте форвард «Ювентуса» Душан Влахович восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар.

В следующем туре ЛЧ итальянский гранд встретится с «Астон Виллой». Игра состоится 27 ноября. В свою очередь, «Лилль» проведёт матч с «Болоньей», который также состоится 27 ноября.

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