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Болонья — Монако, результат матча 6 ноября 2024, счёт 0:1, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Монако» в гостях победил «Болонью» в матче ЛЧ, Головин отыграл всю встречу
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались итальянская «Болонья» и французский «Монако». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Встречу обслуживала азербайджанская бригада арбитров, которую возглавил Алияр Агаев. «Монако» одержал победу с минимальным счётом — 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
0 : 1
Монако
Монако, Монако
0:1 Керер – 86'    

На 86-й минуте единственный гол в матче забил игрок «Монако» Тило Керер. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле всю игру и не отметился результативными действиями.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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