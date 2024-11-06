«Монако» в гостях победил «Болонью» в матче ЛЧ, Головин отыграл всю встречу

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались итальянская «Болонья» и французский «Монако». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Встречу обслуживала азербайджанская бригада арбитров, которую возглавил Алияр Агаев. «Монако» одержал победу с минимальным счётом — 1:0.

На 86-й минуте единственный гол в матче забил игрок «Монако» Тило Керер. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле всю игру и не отметился результативными действиями.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.