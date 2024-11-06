Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Селтик — РБ Лейпциг, результат матча 6 ноября 2024, счет 3:1, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Селтик» уверенно обыграл «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались шотландский «Селтик» и немецкий «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия). Встречу обслуживала азербайджанская бригада арбитров, которую возглавил Алияр Агаев. «Селтик» одержал победу со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
3 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:1 Баумгартнер – 23'     1:1 Кюн – 35'     2:1 Кюн – 45+1'     3:1 Хататэ – 72'    

В составе «Селтика» забили Николас-Геррит Кюн (2) и Рео Хататэ, у «РБ Лейпциг» отличился Кристоф Баумгартнер.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Монако» в гостях победил «Болонью» в матче ЛЧ, Головин отыграл всю встречу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android