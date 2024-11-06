«Селтик» уверенно обыграл «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались шотландский «Селтик» и немецкий «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия). Встречу обслуживала азербайджанская бригада арбитров, которую возглавил Алияр Агаев. «Селтик» одержал победу со счётом 3:1.

В составе «Селтика» забили Николас-Геррит Кюн (2) и Рео Хататэ, у «РБ Лейпциг» отличился Кристоф Баумгартнер.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.