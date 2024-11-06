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Тренер «Динамо» Личка объяснил поражение в матче с «Локомотивом» в Кубке России

Тренер «Динамо» Личка объяснил поражение в матче с «Локомотивом» в Кубке России
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о причине поражения своей команды в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26'     1:1 Маухуб – 28'     1:2 Пиняев – 52'    

«Сегодня получили игровое время футболисты, которые в последнее время играли меньше. Для них сыграть с такой сильной командой, как «Локомотив», было хорошим тестом. К сожалению, не хватило качества игры с мячом. В ситуациях, в которых на тренировках игроки разбираются уверенно, в игре они слишком спешили, возможно, из-за давления», — приводит слова Лички пресс-служба бело-голубых.

Ответный матч между командами в рамках плей-офф Кубка России пройдёт 28 ноября в 18:30 мск по поле «Локомотива».

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