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Михаил Галактионов ответил на вопрос об ответном матче между «Локомотивом» и «Динамо» в Кубке России

Галактионов ответил на вопрос об ответном матче между «Локомотивом» и «Динамо» в КР
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об ответном матче своей команды в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо». Напомним, в первом матче победу одержали железнодорожники со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26'     1:1 Маухуб – 28'     1:2 Пиняев – 52'    

«Ответный матч — отдельная история. Хорошо, что добыли победу, уже есть внутренняя уверенность для команды на сегодня, не говорим про дальнейшие этапы. Мы движемся в правильном направлении, команда организована, хорошо готова физически и готова решать наступательные задачи. Все ребята объединены одной общей игровой идеей. Все друг перед другом честно работают», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Ответный матч между командами в рамках плей-офф Кубка России пройдёт 28 ноября в 18:30 мск по поле «Локомотива».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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