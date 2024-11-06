«Спортинг» прервал рекордную беспроигрышную серию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Английский «Манчестер Сити» после разгромного поражения в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с Лиссабонским «Спортингом» (1:4) прервал рекордную беспроигрышную серию команды в истории турнира.

Так, на счету «Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы остаётся серия из 26 матчей без поражений. В расчёт берутся матчи подряд без поражений за 90 минут, что также касается встреч в плей-офф турнира. На второй строчке по самым длинным подобным сериям находится другая английская команда — «Манчестер Юнайтед». Под руководством шотландского тренера Алекса Фергюсона «красные дьяволы» не проигрывали в 25 матчах подряд.

После четырёх сыгранных матчей «горожане» набрали семь очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.

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