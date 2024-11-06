Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спортинг» прервал рекордную беспроигрышную серию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

«Спортинг» прервал рекордную беспроигрышную серию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Английский «Манчестер Сити» после разгромного поражения в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с Лиссабонским «Спортингом» (1:4) прервал рекордную беспроигрышную серию команды в истории турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Фоден – 4'     1:1 Дьёкереш – 38'     2:1 Араухо Вильчес – 46'     3:1 Дьёкереш – 49'     4:1 Дьёкереш – 80'    

Так, на счету «Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы остаётся серия из 26 матчей без поражений. В расчёт берутся матчи подряд без поражений за 90 минут, что также касается встреч в плей-офф турнира. На второй строчке по самым длинным подобным сериям находится другая английская команда — «Манчестер Юнайтед». Под руководством шотландского тренера Алекса Фергюсона «красные дьяволы» не проигрывали в 25 матчах подряд.

После четырёх сыгранных матчей «горожане» набрали семь очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Спортинг» разгромил «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов благодаря хет-трику Дьёкереша

Победители футбольных турниров 2024 года:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android