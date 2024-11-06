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Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 5 ноября

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 5 ноября
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Вчера, 5 ноября, прошли девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 5 ноября:

ПСВ — «Жирона» — 4:0;
«Слован» Братислава — «Динамо» Загреб — 1:4;
«Болонья» — «Монако» — 0:1;
«Боруссия» Дортмунд — Штурм 1:0;
«Лилль» — «Ювентус» — 1:1;
«Ливерпуль» — «Байер» — 4:0;
«Реал» — «Милан» — 1:3;
«Селтик» — «Лейпциг» — 3:1;
«Спортинг» — «Манчестер Сити» — 4:1.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная таблица ЛЧ
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