Вчера, 5 ноября, прошли девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 5 ноября:

ПСВ — «Жирона» — 4:0;

«Слован» Братислава — «Динамо» Загреб — 1:4;

«Болонья» — «Монако» — 0:1;

«Боруссия» Дортмунд — Штурм 1:0;

«Лилль» — «Ювентус» — 1:1;

«Ливерпуль» — «Байер» — 4:0;

«Реал» — «Милан» — 1:3;

«Селтик» — «Лейпциг» — 3:1;

«Спортинг» — «Манчестер Сити» — 4:1.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов: