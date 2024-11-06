«Манчестер Сити» проиграл три матча подряд впервые с апреля 2018 года

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Спортинг» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Встреча закончилась разгромным поражением «Манчестер Сити» со счётом 1:4.

Английская команда потерпела третье поражение подряд. Ранее «горожане» провели неудачные матчи с «Тоттенхэмом» и «Борнмутом». Таким образом, «Манчестер Сити» проиграл три встречи подряд впервые с апреля 2018 года. Тогда подопечные Хосепа Гвардиолы дважды уступили «Ливерпулю» и один раз проиграли «Манчестер Юнайтед».

Напомним, на четвёртой минуте счёт в матче открыл крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден. Под конец первого тайма нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш восстановил равновесие. На 46-й минуте Максимилиано Вильчес вывел хозяев вперёд. Затем Дьёкереш забил ещё два гола в ворота английской команды.

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