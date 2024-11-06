В «Реале» высказались о поражении в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов
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Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо высказался о поражении «сливочных» в матче с «Миланом» (1:3) в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12' 1:1 Винисиус Жуниор – 23' 1:2 Мората – 39' 1:3 Рейндерс – 73'
«Мы должны признать, что переживаем не лучший момент. Сейчас мы обязаны быть с игроками и должны сохранять спокойствие, так как ситуация не идеальна», — приводит слова Бутрагеньо журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).
На данный момент «Реал» с шестью очками занимает 17-е место в сводной таблице Лиги чемпионов поле четырёх туров. В чемпионате Испании «Королевский клуб» располагается на второй строчке, имея в активе 24 очка после 11 матчей и отставая от лидирующей «Барселоны» на девять очков.
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