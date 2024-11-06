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Гвардиола отреагировал на разгромное поражение «Манчестер Сити» в матче со «Спортингом»

Гвардиола отреагировал на разгромное поражение «Манчестер Сити» в матче со «Спортингом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (1:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Фоден – 4'     1:1 Дьёкереш – 38'     2:1 Араухо Вильчес – 46'     3:1 Дьёкереш – 49'     4:1 Дьёкереш – 80'    

«Сложно много говорить, когда проигрываешь с таким счётом. Поздравляю «Спортинг» с этой победой. В первом тайме мы сыграли здорово, но не забили свои моменты, а соперники против нас реализуют всё, что создают. Нужно было закрывать игру ещё в первом тайме.

Сейчас у нас сложный период с точки зрения результатов, но я готов быть здесь, бороться и не сдаваться, мне интересен этот вызов. Проблема из-за ротации в обороне? Может быть, я не знаю. Когда у вас столько матчей, то вы не можете играть одним составом», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, на четвёртой минуте счёт в игре открыл крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден. Под конец первого тайма нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш восстановил равновесие. На 46-й минуте Максимилиано Вильчес вывел хозяев вперёд. Затем Дьёкереш забил ещё два гола в ворота английской команды.

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