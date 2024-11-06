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«Реал» повторил редкий клубный антирекорд, такого не было 15 лет

«Реал» повторил редкий клубный антирекорд, такого не было 15 лет
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Мадридский «Реал» впервые с 2009 года проиграл два домашних матча подряд во всех турнирах, пропустив три и более мячей. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

По информации источника, 15 лет назад «Реал» проиграл «Барселоне» со счётом 2:6, а после уступил «Мальорке» (1:3).

Напомним, «Реал» на своём поле проиграл «Милану» (1:3) в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Ранее в Ла Лиге «сливочные» потерпели домашнее поражение в «эль класико» от каталонской «Барселоны» со счётом 0:4.

На данный момент «Реал» занимает 17-е место в сводной таблице Лиги чемпионов с шестью очками после четырёх туров. В то же время в чемпионате Испании «Королевский клуб» находится на второй строчке, имея в своём активе 24 очка после 11 матчей и отставая от лидирующей «Барселоны» на девять очков.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    
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