«Реал» повторил редкий клубный антирекорд, такого не было 15 лет

Мадридский «Реал» впервые с 2009 года проиграл два домашних матча подряд во всех турнирах, пропустив три и более мячей. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, 15 лет назад «Реал» проиграл «Барселоне» со счётом 2:6, а после уступил «Мальорке» (1:3).

Напомним, «Реал» на своём поле проиграл «Милану» (1:3) в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Ранее в Ла Лиге «сливочные» потерпели домашнее поражение в «эль класико» от каталонской «Барселоны» со счётом 0:4.

На данный момент «Реал» занимает 17-е место в сводной таблице Лиги чемпионов с шестью очками после четырёх туров. В то же время в чемпионате Испании «Королевский клуб» находится на второй строчке, имея в своём активе 24 очка после 11 матчей и отставая от лидирующей «Барселоны» на девять очков.

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