Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти назвал причину последних неудачных матчей «Реала»

Карло Анчелотти назвал причину последних неудачных матчей «Реала»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о главной проблеме команды на данный момент, из-за которой снизились результаты команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

«Мы должны беспокоиться, потому что в последних нескольких играх команда была не в хорошей форме. Нам не хватает прочности. Просто мы плохо обороняемся, и команда не компактна. Нам нужно быть более компактными, более организованными на всех участках поля», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.

Напомним, «Реал» на своём поле потерпел поражение от «Милана» со счётом 1:3 в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Также «сливочные» проиграли «эль класико» с «Барселоной». Игра завершилась с разгромным счётом 0:4.

Материалы по теме
«Реал» повторил редкий клубный антирекорд, такого не было 15 лет

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android