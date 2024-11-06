Карло Анчелотти назвал причину последних неудачных матчей «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о главной проблеме команды на данный момент, из-за которой снизились результаты команды.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12' 1:1 Винисиус Жуниор – 23' 1:2 Мората – 39' 1:3 Рейндерс – 73'
«Мы должны беспокоиться, потому что в последних нескольких играх команда была не в хорошей форме. Нам не хватает прочности. Просто мы плохо обороняемся, и команда не компактна. Нам нужно быть более компактными, более организованными на всех участках поля», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.
Напомним, «Реал» на своём поле потерпел поражение от «Милана» со счётом 1:3 в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Также «сливочные» проиграли «эль класико» с «Барселоной». Игра завершилась с разгромным счётом 0:4.
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