Карло Анчелотти назвал причину последних неудачных матчей «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о главной проблеме команды на данный момент, из-за которой снизились результаты команды.

«Мы должны беспокоиться, потому что в последних нескольких играх команда была не в хорошей форме. Нам не хватает прочности. Просто мы плохо обороняемся, и команда не компактна. Нам нужно быть более компактными, более организованными на всех участках поля», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.

Напомним, «Реал» на своём поле потерпел поражение от «Милана» со счётом 1:3 в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Также «сливочные» проиграли «эль класико» с «Барселоной». Игра завершилась с разгромным счётом 0:4.

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