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Хаби Алонсо объяснил разгромное поражение «Байера» в матче с «Ливерпулем»

Хаби Алонсо объяснил разгромное поражение «Байера» в матче с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал разгромное поражение леверкузенской команды в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Диас – 61'     2:0 Гакпо – 63'     3:0 Диас – 83'     4:0 Диас – 90+2'    

«Конечно, ты можешь приехать на «Энфилд» и проиграть, так бывает. Да, проигрывать с таким счётом неприятно, но это великолепная команда, они нас наказали за ошибки. Мы хотели приехать сюда и дать бой, до какого-то момента играли хорошо, но потеряли концентрацию на 20 минут и проиграли. Остается только принять этот результат и поздравить «Ливерпуль» с победой», — cказал Хаби Алонсо в интервью Amazon Prime.

Напомним, на 61-й минуте отличился нападающий «Ливерпуля» Луис Диас с передачи Кёртиса Джонса. На 64-й удвоил преимущество хозяев нападающий Коди Гакпо с паса Мохамеда Салаха. На 83-й минуте Диас оформил дубль с передачи того же Салаха. На 90+2-й минуте Диас оформил хет-трик.

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