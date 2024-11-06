Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Миланом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении своей команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Миланом» (1:3).

«У нас было много моментов сегодня вечером. Нам не хватало точности, мы могли забить больше. Но проблема не в этом… Я не хочу говорить об индивидуальных качествах, но мы не хороши коллективно. Мы играем плохо. Если мы продолжим в том же духе, будет сложно закончить сезон. Мы должны все исправить, и я должен найти решения и все изменить», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.

На данный момент «Реал» занимает 17-е место в сводной таблице Лиги чемпионов с шестью очками после четырёх туров.

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