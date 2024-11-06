Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Миланом»
Поделиться
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении своей команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Миланом» (1:3).
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12' 1:1 Винисиус Жуниор – 23' 1:2 Мората – 39' 1:3 Рейндерс – 73'
«У нас было много моментов сегодня вечером. Нам не хватало точности, мы могли забить больше. Но проблема не в этом… Я не хочу говорить об индивидуальных качествах, но мы не хороши коллективно. Мы играем плохо. Если мы продолжим в том же духе, будет сложно закончить сезон. Мы должны все исправить, и я должен найти решения и все изменить», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.
На данный момент «Реал» занимает 17-е место в сводной таблице Лиги чемпионов с шестью очками после четырёх туров.
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:
Комментарии
- 6 ноября 2024
-
02:59
-
02:54
-
02:49
-
02:42
-
02:37
-
02:33
-
02:16
-
01:59
-
01:57
-
01:49
-
01:42
-
01:40
-
01:29
-
01:19
-
01:15
-
01:10
-
01:00
-
01:00
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:44
-
00:39
-
00:33
-
00:32
-
00:27
-
00:25
-
00:24
-
00:23
-
00:14
-
00:14
-
00:06
-
00:05
-
00:00