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Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Миланом»

Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Миланом»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении своей команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Миланом» (1:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

«У нас было много моментов сегодня вечером. Нам не хватало точности, мы могли забить больше. Но проблема не в этом… Я не хочу говорить об индивидуальных качествах, но мы не хороши коллективно. Мы играем плохо. Если мы продолжим в том же духе, будет сложно закончить сезон. Мы должны все исправить, и я должен найти решения и все изменить», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.

На данный момент «Реал» занимает 17-е место в сводной таблице Лиги чемпионов с шестью очками после четырёх туров.

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