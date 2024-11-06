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Украина внесла в чёрный список гендиректора и футболистов «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев и ряд футболистов красно-белых попали в базу «Миротворец». Это прототип чёрного списка персон, к которым применяются санкции на Украине (например, запрещён въезд на территорию страны). Туда попадают те, кто «угрожает национальной безопасности Украины».

Обосновывается данное решение тем, что 25 апреля 2024 года перед началом матча ЦСКА — «Спартак» (0:0) футболистов на поле выводили дети ветеранов специальной военной операции. Акция была организована государственным фондом «Защитники Отечества».

В чёрный список Украины из игроков красно-белых попали Александр Максименко, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Срджан Бабич, Никита Чернов, Алексис Дуарте, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Манфред Угальде, а также Александр Соболев, который тогда играл за «Спартак», а теперь выступает за «Зенит».

Отметим, что в России сайт «Миротворец» заблокирован по решению суда.

Ранее стало известно, что руководители, тренеры, футболисты ЦСКА и «Зенита» также попали в базу «Миротворец».

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