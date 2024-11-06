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В «Реале» ответили на вопрос о низкой результативности Килиана Мбаппе

В «Реале» ответили на вопрос о низкой результативности Килиана Мбаппе
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Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо высказался о низкой результативности форварда «сливочных» Килиана Мбаппе после поражения «Королевского клуба» в матче с «Миланом» (1:3) в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В этой встрече француз не отметился результативными действиями.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

«У Мбаппе есть явные голевые моменты в каждом матч. То, что у нападающего есть шансы, — хороший знак, но Килиан пока не имеет той доли удачи, которая нужна нападающим для реализации всех этих моментов. Мбапе мог и «Барселоне» забивать… Но иногда возникают такие ситуации. Мбаппе — игрок мирового уровня, и, скоро он снова продолжит забивать», — приводит слова Бутрагеньо испанское издание AS.

Мбаппе перешёл в «Реал» летом 2024 года. В составе мадридского клуба Килиан провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

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