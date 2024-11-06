Генич похвалил «Краснодар» за продление контракта с Джоном Кордобой

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на продление контракта форварда Джона Кордобы с «Краснодаром».
«Браво, «Краснодар», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Напомним, колумбийский нападающий подписал новое соглашение сроком до 30 июня 2027 года. Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Ранее он выступал в Бундеслиге. За «быков» Джон успел сыграть 99 матчей, забил 53 гола и отдал 19 голевых пасов. Ранее интерес к колумбийцу проявлял московский «Спартак».
«Краснодар» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России, в активе команды 36 очков по итогам 14 туров.
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