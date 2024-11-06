Лунин отреагировал на поражение «Реала» в матче с «Миланом», где он пропустил три гола

Голкипер «Реала» Андрей Лунин высказался о поражении «сливочных» в игре с «Миланом» в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой итальянской команды со счётом 3:1.

«Я не могу даже сказать спокойной ночи… Думаю, что последние два поражения необъяснимы. Нужно провести хороший анализ и хорошо отреагировать. Мы должны вернуться.

Беспокойство? Я не вижу, чтобы команда нервничала. К сожалению, в футболе бывают сложные времена. Мы прекрасно понимаем, что мы — «Реал» Мадрид, поэтому мы всегда должны побеждать. У нас нет оправданий. Мы должны реагировать и доводить до конца моменты, а также исправляться после того, когда пропускаем голы. Всё же я не вижу никого нервного или обеспокоенного. Мы собираемся проанализировать это поражение. В любом случае спокойно переживём этот момент», — приводит слова Лунина испанское издание AS.

На данный момент «Реал» занимает 17-е место в сводной таблице Лиги чемпионов с шестью очками после четырёх туров.

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