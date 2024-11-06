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Марцел Личка высказался о своей нецензурной реплике после матча «Динамо» с «Ростовом»

Марцел Личка высказался о своей нецензурной реплике после матча «Динамо» с «Ростовом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о своём поведении на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Напомним, чешский специалист ругался русским матом после вопроса об игре команды.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24'     1:1 Кутицкий – 26'    

«Я никого не обидел, я обидел себя и свою команду. Я не говорил про других людей. Я свободный человек, я всегда буду говорить то, что хочу. Я не обидел ни судей, ни болельщиков, ни другую команду, а говорил за себя и за мою команду. В этом разница», — сказал Личка на пресс-конференции после матча с «Локомотивом».

Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц пригласил Марцела Личку на заседание комитета из-за нецензурной речи на пресс-конференции после матча с «Ростовом».

Отметим, 5 ноября, «Динамо» проиграл в первой игре 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26'     1:1 Маухуб – 28'     1:2 Пиняев – 52'    
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