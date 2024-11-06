Марцел Личка высказался о своей нецензурной реплике после матча «Динамо» с «Ростовом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о своём поведении на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Напомним, чешский специалист ругался русским матом после вопроса об игре команды.
«Я никого не обидел, я обидел себя и свою команду. Я не говорил про других людей. Я свободный человек, я всегда буду говорить то, что хочу. Я не обидел ни судей, ни болельщиков, ни другую команду, а говорил за себя и за мою команду. В этом разница», — сказал Личка на пресс-конференции после матча с «Локомотивом».
Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц пригласил Марцела Личку на заседание комитета из-за нецензурной речи на пресс-конференции после матча с «Ростовом».
Отметим, 5 ноября, «Динамо» проиграл в первой игре 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (1:2).
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