Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро ответил на вопрос о возможном участии нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира в 2026 году.

«Если Месси будет продолжать заботиться о себе, то он обязательно сыграет ещё раз на чемпионате мира. Может, не с той своей обычной энергией, но вполне сможет забить со штрафного или сделать голевую передачу», — приводит слова Агуэро derbyderbyderby.it.

В 2024 году Месси принял участие в 24 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Интер Майами» рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Вилла Месси подверглась вандализму со стороны активистов: