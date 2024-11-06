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El Nacional: «Арсенал» готов совершить рекордный трансфер

El Nacional: «Арсенал» готов совершить рекордный трансфер
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Лондонский «Арсенал» хочет приобрести нападающего «Ньюкасла» и сборной Швеции Александера Исака.

Как сообщает El Nacional, ради подписания 25-летнего Исака «канониры» готовы заплатить рекордные для себя € 120 млн. На сегодняшний день самым дорогим в истории «Арсенала» является трансфер полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма» за € 116,6 млн.

В нынешнем сезоне 25-летний Исак сыграл в 10 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал один ассист. Действующее соглашение шведа с клубом рассчитано до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Исака в € 75 млн.

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