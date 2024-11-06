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Винисиус назвал сумасшедшим арбитра матча между «Реалом» и «Миланом» в Лиге чемпионов

Винисиус назвал сумасшедшим арбитра матча между «Реалом» и «Миланом» в Лиге чемпионов
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались испанский «Реал» и итальянский «Милан». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

Как сообщает AS, на 70-й минуте встречи бразильский вингер «сливочных» Винисиус Жуниор назвал арбитра «сумасшедшим», за что немедленно был наказан жёлтой карточкой.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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