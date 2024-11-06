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Экс-арбитр считает, что Винисиуса должны были удалять в матче «Реала» с «Миланом» в ЛЧ

Экс-арбитр считает, что Винисиуса должны были удалять в матче «Реала» с «Миланом» в ЛЧ
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Бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес уверен, что было необходимо удалить звёздного вингера «Реала» Винисиуса Жуниора после слов бразильца о том, что словенский судья матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Миланом» Славко Винчич является «сумасшедшим». Об этом сообщает испанское издание AS.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

По информации источника, испанский экс-судья, который рассматривал спорные эпизоды встречи, видит несправедливость в том, что Винисиус ни разу не был удалён за свои провокации. А в игре с «Миланом», которая завершилась победой итальянцев со счётом 3:1, бразилец явно перешёл границы общения с судьёй.

Ранее сообщалось, что на 70-й минуте встречи вингер «сливочных» Винисиус назвал судью «сумасшедшим», сопровождая это различными жестами, за что немедленно был наказан жёлтой карточкой.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами.

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