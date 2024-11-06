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Анчелотти рассказал о виновных в поражении «Реала» в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов

Анчелотти рассказал о виновных в поражении «Реала» в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о сомнениях в своей работе после поражения «сливочных» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Миланом» (1:3), а также поделился мнением о виноватых в итоговом результате.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

«Сомнения в моей работе? Нет, мне кажется это нормальным. Команда не достигла своей лучшей формы, и мы все виноваты. Очень важно, чтобы мы все взяли на себя ответственность. Потому что так же, как и когда мы побеждаем, делаем это вместе. Сейчас наступило время страдать и бороться. Из таких ситуаций мы черпаем больше сил», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.

На данный момент «Реал» занимает 17-е место в сводной таблице Лиги чемпионов с шестью очками после четырёх туров.

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