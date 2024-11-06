Капелло оценил победу «Милана» в матче Лиги чемпионов с «Реалом»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал победу «Милана» в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:1).

«Муса, Фофана, Рейндерс — все провели отличный матч, все очень важны для команды. Но самое важное — это то, как подготовился к игре Фонсека, с пятью защитниками в линию, которые помешали «Реалу» растягивать свою игру по флангам. Это очень важно. Такого хорошего и сильного «Милана» я не ожидал», — приводит слова Капелло pianetamilan.it.

В следующем туре ЛЧ мадридский клуб встретится с «Ливерпулем». Игра состоится 27 ноября. В свою очередь, «Милан» проведёт встречу с братиславским «Слованом» (26 ноября).

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