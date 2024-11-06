Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капелло оценил победу «Милана» в матче Лиги чемпионов с «Реалом»

Капелло оценил победу «Милана» в матче Лиги чемпионов с «Реалом»
Комментарии

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал победу «Милана» в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

«Муса, Фофана, Рейндерс — все провели отличный матч, все очень важны для команды. Но самое важное — это то, как подготовился к игре Фонсека, с пятью защитниками в линию, которые помешали «Реалу» растягивать свою игру по флангам. Это очень важно. Такого хорошего и сильного «Милана» я не ожидал», — приводит слова Капелло pianetamilan.it.

В следующем туре ЛЧ мадридский клуб встретится с «Ливерпулем». Игра состоится 27 ноября. В свою очередь, «Милан» проведёт встречу с братиславским «Слованом» (26 ноября).

Материалы по теме
«Реал» чудом избежал разгрома в ЛЧ! «Милан» в гостях был восхитителен
«Реал» чудом избежал разгрома в ЛЧ! «Милан» в гостях был восхитителен

Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android