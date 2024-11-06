Игнатов ответил, успели ли игроки «Спартака» эмоционально отойти от победы в дерби с ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос, успели ли игроки красно-белых эмоционально отойти от победы в дерби с ЦСКА в РПЛ (2:0).

«Успели ли эмоционально отойти от победы в дерби? Конечно, это особое событие, приятно в такой игре побеждать. Эмоции у нас после того матча были положительные. Мы хорошо начали в матче с „Ростовом“, и если бы реализовали свои моменты в первом тайме, то результат был бы другим. Но в футболе так бывает: не забиваешь ты – забивают тебе. Поэтому будем готовиться ко второму матчу», — приводит слова Игнатова «Евро-Футбол.Ру».

5 ноября завершился первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречались «Спартак» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.