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Винисиус стал вторым игроком после Кейна, забившим 10+ голов за два последних сезона ЛЧ

Винисиус стал вторым игроком после Кейна, забившим 10+ голов за два последних сезона ЛЧ
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отметился забитым мячом в домашнем матче 4-го тура Лиги чемпионов с итальянским «Миланом» (1:3). На 23-й минуте форвард реализовал пенальти, установив текущий счёт 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

Этот гол стал для Винисиуса четвёртым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и 10-м за два последних сезона (ранее в розыгрыше ЛЧ-2023/2024 бразилец забил шесть мячей). При этом Винисиус — лишь второй футболист, который смог достичь планки в 10 суммарных голов за текущий и прошлый сезоны Лиги чемпионов.

Ранее это удалось только английскому нападающему «Баварии» Гарри Кейну, на счету которого 13 таких голов — восемь в сезоне-2023/2024 и пять в текущем розыгрыше.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов

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