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Виктор Дьёкереш повторил достижение легенды «Спортинга» 42-летней давности в ЛЧ

Виктор Дьёкереш повторил достижение легенды «Спортинга» 42-летней давности в ЛЧ
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Форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш отметился хет-триком в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с клубом «Манчестер Сити» (4:1), благодаря чему повторил достижение португальского хавбека «Спортинга» Антониу Оливейры 42-летней давности в главном европейском турнире. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Фоден – 4'     1:1 Дьёкереш – 38'     2:1 Араухо Вильчес – 46'     3:1 Дьёкереш – 49'     4:1 Дьёкереш – 80'    

По информации источника, шведский нападающий стал первым игроком лиссабонской команды, оформившим хет-трик в рамках ЛЧ/КЕЧ с 1982 года. Тогда Оливейра забил три гола в матче с загребским «Динамо» (3:0).

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 17 матчах во всех турнирах, отметившись 23 голами и четырьмя результативными передачами. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 70 млн.

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