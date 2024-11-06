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Дьёкереш повторил достижение Месси и Нкунку в матчах Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Дьёкереш повторил достижение Месси и Нкунку в матчах Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
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Венгерский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш оформил хет-трик в домашнем матче своей команды с «Манчестер Сити» (4:1) в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Фоден – 4'     1:1 Дьёкереш – 38'     2:1 Араухо Вильчес – 46'     3:1 Дьёкереш – 49'     4:1 Дьёкереш – 80'    

Как сообщает статистический портал Squawka, Дьёкереш стал лишь третьим игроком, которому удалось забить три гола в ворота «Сити» в матче Лиги чемпионов. Ранее это удалось аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси в 2016 году и французскому полузащитнику «РБ Лейпциг» Кристоферу Нкунку в 2021 году.

В текущей таблице Лиги чемпионов «Спортинг» с 10 очками в четырёх матчах занимает второе место из 36, «Манчестер Сити» с семью очками в четырёх матчах находится на шестой строчке.

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