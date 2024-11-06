Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал разгромную победу в матче с «Байером»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о разгромной победе в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Байером» — 4:0.

«Я не знаю, было ли это связано с интенсивностью игры, но мы пошли на больший риск. «Байер» перегружал центр поля, и мы скорректировали линию полузащиты, выбрав более рискованную тактику и играя один на один по всему полю.

В первом тайме у нас было больше моментов, в то время как соперник не представлял угрозы для наших ворот. Как бы ни были хороши они в Европе, иногда сильный нападающий важнее, чем просто быстрый. Кёртис Джонс выполнил невероятный пас, а затем кто-то с такой скоростью, как у Луиса Диаса, мог его завершить. На мой взгляд, передача была так же значима, как и гол», — приводит слова Слота BBC.

По итогам четырёх туров в турнирной таблице «Ливерпуль» занимает первое место с 12 очками, «фармацевты» располагаются на 11-й строчке, набрав семь очков.

Материалы по теме Хаби Алонсо объяснил разгромное поражение «Байера» в матче с «Ливерпулем»

Сколько зарабатывают футболисты: