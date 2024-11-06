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Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал разгромную победу в матче с «Байером»

Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал разгромную победу в матче с «Байером»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о разгромной победе в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Байером» — 4:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Диас – 61'     2:0 Гакпо – 63'     3:0 Диас – 83'     4:0 Диас – 90+2'    

«Я не знаю, было ли это связано с интенсивностью игры, но мы пошли на больший риск. «Байер» перегружал центр поля, и мы скорректировали линию полузащиты, выбрав более рискованную тактику и играя один на один по всему полю.

В первом тайме у нас было больше моментов, в то время как соперник не представлял угрозы для наших ворот. Как бы ни были хороши они в Европе, иногда сильный нападающий важнее, чем просто быстрый. Кёртис Джонс выполнил невероятный пас, а затем кто-то с такой скоростью, как у Луиса Диаса, мог его завершить. На мой взгляд, передача была так же значима, как и гол», — приводит слова Слота BBC.

По итогам четырёх туров в турнирной таблице «Ливерпуль» занимает первое место с 12 очками, «фармацевты» располагаются на 11-й строчке, набрав семь очков.

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