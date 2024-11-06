Тошич: футбол в России поднимался до ЧМ-2018, но после этого уровень упал

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказал мнение об изменении уровня российского футбола.

«Футбол в России поднимался до чемпионата мира 2018 года. После уровень упал. Когда начались события 2022 года, лига стала далеко не так очень привлекательна для футболистов из Германии, Испании, Италии, как было раньше. Сейчас РПЛ тоже сильный чемпионат, но в моё время был сильнее. Надеюсь, что скоро всё это закончится и российские клубы снова смогут играть в еврокубках. Тогда и чемпионат станет сильнее, и другим футболистам будет намного интереснее приезжать сюда», — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

В феврале 2022 года все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований руководством УЕФА и ФИФА по политическим причинам. Текущий евросезон является третьим по счёту, который полностью пропускают клубы РПЛ.

Полностью интервью с Зораном Тошичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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