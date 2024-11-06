Тошич: когда бомбили Белград, мы играли в футбол на улице, чтобы не думать о войне

Бывший вингер ЦСКА Зоран Тошич поделился своими воспоминаниями о детстве во время военных действий в Сербии.

— Мне было шесть лет, я почти не помню то время. Во время войны в моём городе всё было спокойно, никаких проблем. Помню, что папу вызвали служить, его не было дома. Мы переживали за него, но всё закончилось хорошо, папа вернулся домой. Когда бомбили Белград в 1999 году, в нашем городе было спокойно. Большинство бомб падали на Белград и Нови-Сад. Но мы находились рядом: до Белграда от моего города около 70 километров, до Нови-Сада — 45. Но даже тогда я постоянно был на улице, мы постоянно играли в футбол, баскетбол. Спорт помог нам не думать о том, что происходит.

— У семьи не было мысли покинуть Сербию?

— Нет-нет. Может, если бы был вариант куда… А так, к счастью, наш город не трогали. Да, каждый день была сирена, которая оповещала об опасности — все возвращались домой. В другое время мы играли на улице, чтобы не думать об этом.

Но в Белграде всё было совсем по-другому. В подвале каждого здания было место, где люди скрывались от бомбардировок. День-два могли не выходить оттуда. В Белграде было очень опасно, — сказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

Напомним, Тошич стал легендой ЦСКА, проведя в команде семь лет. Он провёл за армейцев 241 матч, забил 47 голов и отдал 41 результативную передачу.

Полностью интервью с Зораном Тошичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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