Тошич: в ЦСКА Чалов чувствовал себя как дома, в Греции ему нужно время

Бывший вингер ЦСКА Зоран Тошич высказался о переходе российского нападающего Фёдора Чалова в греческий ПАОК минувшим летом.

«В ЦСКА Фёдор был ведущим игроком, команда очень много играла через него, был главным бомбардиром. Он прошёл школу ЦСКА, чувствовал себя там как дома. Сейчас Чалову нужно время, он перешёл в серьёзный чемпионат. Я играл в Греции два года и могу сказать, что АЕК, «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Арис», ПАОК — это реально очень серьёзные команды. «Олимпиакос» вообще выиграл Лигу конференций. Эти команды можно спокойно сравнить с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА. Чалову нужно время: новый чемпионат, страна, партнёры. Уверен, что у него всё получится. Я знаю Федю, знаю уровень чемпиона Греции», — сказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

Всего в новом клубе Чалов отметился одним голом и одной результативной передачей в 15 матчах. Действующее соглашение россиянина с греческим клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн.

Полностью интервью с Зораном Тошичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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