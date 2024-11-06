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Экс-полузащитник ЦСКА Тошич: сейчас Головин был бы лучшим игроком РПЛ

Экс-полузащитник ЦСКА Тошич: сейчас Головин был бы лучшим игроком РПЛ
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал карьеру ранее выступавшего за армейцев российского атакующего хавбека Александра Головина.

«Думаю, что Головин был бы лучшим игроком РПЛ сейчас. Голова вырос в очень сильного футболиста. Он лидер «Монако», который уже сколько лет борется с «ПСЖ» за титул во Франции, играет в Лиге чемпионов. Когда Саша был молодым, уже было понятно, что у него менталитет не российского футболиста. Он всегда серьёзно относился к делу, работал. Было видно, что Головин вырастет в серьёзного футболиста», — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

28-летний Александр Головин в течение шести лет выступает за «Монако», в который перешёл из ЦСКА в июле 2018 года.

Полностью интервью с Зораном Тошичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео: В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10

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