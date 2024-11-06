Экс-полузащитник ЦСКА Тошич: сейчас Головин был бы лучшим игроком РПЛ

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал карьеру ранее выступавшего за армейцев российского атакующего хавбека Александра Головина.

«Думаю, что Головин был бы лучшим игроком РПЛ сейчас. Голова вырос в очень сильного футболиста. Он лидер «Монако», который уже сколько лет борется с «ПСЖ» за титул во Франции, играет в Лиге чемпионов. Когда Саша был молодым, уже было понятно, что у него менталитет не российского футболиста. Он всегда серьёзно относился к делу, работал. Было видно, что Головин вырастет в серьёзного футболиста», — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

28-летний Александр Головин в течение шести лет выступает за «Монако», в который перешёл из ЦСКА в июле 2018 года.

Полностью интервью с Зораном Тошичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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