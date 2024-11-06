Аморим отреагировал на сенсационную разгромную победу в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим прокомментировал сенсационную победу своей команды в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (4:1).

«Лучше и представить себе нельзя. Сегодня нам действительно везло, чего порой не хватало. Первый тайм оказался для нас довольно трудным: мы не контролировали мяч, и все были на нервах. Но как только забили первый гол перед перерывом, игра наладилась.

Безусловно, два гола в начале второго тайма стали ключевыми моментами — они полностью изменили ход встречи. Атмосфера на стадионе была потрясающей. Мне кажется, так было предначертано, что моё прощание должно было пройти именно таким образом», — приводит слова Аморима пресс-служба УЕФА.

После четырёх сыгранных матчей «Спортинг» набрал 10 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Горожане» с семью очками занимают шестое место.

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