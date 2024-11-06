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Опубликована статистика матча Кубка России «Спартак» — «Ростов»

Опубликована статистика матча Кубка России «Спартак» — «Ростов»
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Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику первого матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России «Спартак» — «Ростов» (0:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 71'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

Красно-белые превзошли гостей по показателю ожидаемых голов xG — 2,28 против 1,8. «Спартак» создал у ворот «Ростова» пять голевых моментов против четырёх в исполнении гостей, москвичи нанесли 10 ударов по воротам (четыре в створ), дончане — 12 ударов (пять в створ). При этом хозяева поля владели мячом 65% времени, жёлто-синие — 35%.

Ответная игра между «Ростовом» и «Спартаком» пройдёт 27 ноября на берегах Дона. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в полуфинал Пути РПЛ, проигравший продолжит борьбу за Кубок России в нижней сетке плей-офф (Пути регионов).

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