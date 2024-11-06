Опубликована статистика матча Кубка России «Спартак» — «Ростов»

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику первого матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России «Спартак» — «Ростов» (0:1).

Красно-белые превзошли гостей по показателю ожидаемых голов xG — 2,28 против 1,8. «Спартак» создал у ворот «Ростова» пять голевых моментов против четырёх в исполнении гостей, москвичи нанесли 10 ударов по воротам (четыре в створ), дончане — 12 ударов (пять в створ). При этом хозяева поля владели мячом 65% времени, жёлто-синие — 35%.

Ответная игра между «Ростовом» и «Спартаком» пройдёт 27 ноября на берегах Дона. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в полуфинал Пути РПЛ, проигравший продолжит борьбу за Кубок России в нижней сетке плей-офф (Пути регионов).

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