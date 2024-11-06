Тренер «Локомотива» Галактионов объяснил появление Батракова в старте на матч с «Динамо»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о восстановлении 19-летнего футболиста своей команды Алексея Батракова, который принял участие в первой встрече 1/4 финала Кубка России с московским «Динамо» (2:1).
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26' 1:1 Маухуб – 28' 1:2 Пиняев – 52'
«Быстрое восстановление Батракова — это блестящая работа медицинского штаба, реабилитологов, врачей, массажистов. Он был готов начать матч с первых минут, быстро восстановился», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, Батраков получил повреждение в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1), однако предыдущую встречу «Локомотива» в чемпионате России он пропускал из-за перебора жёлтых карточек.
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