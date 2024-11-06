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Максим Ненахов прокомментировал победу «Локомотива» над «Динамо» в матче Кубка России

Максим Ненахов прокомментировал победу «Локомотива» над «Динамо» в матче Кубка России
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался по итогам выездного первого матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26'     1:1 Маухуб – 28'     1:2 Пиняев – 52'    

«Конечно, мы планировали играть агрессивно. Знаем, что «Динамо» очень хорошо играет дома. Было важно показать, что мы хотим сыграть лучше, чем они на выезде, поэтому такой натиск был с первой минуты.… Расстроены, что не удавалось сделать более крупный счёт, надо было забивать больше, но надеемся, что дома забьём гол, который не забили сегодня», — сказал Ненахов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Локомотив» одержал выездную победу над «Динамо» благодаря голам Сесара Монтеса на 26-й минуте и Сергея Пиняева на 52-й минуте, 19-летний Алексей Батраков оформил два голевых паса. В составе бело-голубых на 28-й минуте отличился Эль-Мехди Маухуб.

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