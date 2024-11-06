Максим Ненахов прокомментировал победу «Локомотива» над «Динамо» в матче Кубка России

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался по итогам выездного первого матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (2:1).

«Конечно, мы планировали играть агрессивно. Знаем, что «Динамо» очень хорошо играет дома. Было важно показать, что мы хотим сыграть лучше, чем они на выезде, поэтому такой натиск был с первой минуты.… Расстроены, что не удавалось сделать более крупный счёт, надо было забивать больше, но надеемся, что дома забьём гол, который не забили сегодня», — сказал Ненахов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Локомотив» одержал выездную победу над «Динамо» благодаря голам Сесара Монтеса на 26-й минуте и Сергея Пиняева на 52-й минуте, 19-летний Алексей Батраков оформил два голевых паса. В составе бело-голубых на 28-й минуте отличился Эль-Мехди Маухуб.

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