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«Реал» установил клубный статистический антирекорд последних 20 лет в Лиге чемпионов

«Реал» установил клубный статистический антирекорд последних 20 лет в Лиге чемпионов
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Мадридский «Реал» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Миланом» (1:3) установил антирекорд клуба в групповых этапах Лиги чемпионов с момента сбора статистики, то есть с сезона-2003/2004. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

По информации источника, «сливочные» допустили девять ударов в створ своих ворот, что больше, чем в любом другом домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов за 20 последних сезонов.

На данный момент «Реал» занимает 17-е место в сводной таблице Лиги чемпионов с шестью очками после четырёх туров. «Милан», имеющий также шесть очков, расположился на 18-й строчке.

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