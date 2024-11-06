«Реал» установил клубный статистический антирекорд последних 20 лет в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Миланом» (1:3) установил антирекорд клуба в групповых этапах Лиги чемпионов с момента сбора статистики, то есть с сезона-2003/2004. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, «сливочные» допустили девять ударов в створ своих ворот, что больше, чем в любом другом домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов за 20 последних сезонов.

На данный момент «Реал» занимает 17-е место в сводной таблице Лиги чемпионов с шестью очками после четырёх туров. «Милан», имеющий также шесть очков, расположился на 18-й строчке.

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