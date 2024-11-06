Ненахов высказался о голе головой в ворота «Динамо» 167-сантиметрового Пиняева

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал победный гол вингера Сергея Пиняева в выездном первом матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (2:1). Рост забившего головой футболиста составляет 167 сантиметров.

«Ни разу не видел, чтобы Пиняев забивал головой на тренировках, а в игре уже второй раз. Он закрыл дальнюю штангу. Там не нужен рослый игрок, но нужен тот, кто добегает, поэтому он там и оказался», — сказал Ненахов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 52-й минуте матча «Динамо» — «Локомотив» при счёте 1:1 Сергей Пиняев замкнул головой подачу со штрафного на дальнюю штангу в исполнении Алексея Батракова, установив окончательный результат.

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