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Максим Ненахов высказался о голе головой 167-сантиметрового Пиняева в матче «Динамо» — «Локомотив»

Ненахов высказался о голе головой в ворота «Динамо» 167-сантиметрового Пиняева
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал победный гол вингера Сергея Пиняева в выездном первом матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (2:1). Рост забившего головой футболиста составляет 167 сантиметров.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26'     1:1 Маухуб – 28'     1:2 Пиняев – 52'    

«Ни разу не видел, чтобы Пиняев забивал головой на тренировках, а в игре уже второй раз. Он закрыл дальнюю штангу. Там не нужен рослый игрок, но нужен тот, кто добегает, поэтому он там и оказался», — сказал Ненахов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 52-й минуте матча «Динамо» — «Локомотив» при счёте 1:1 Сергей Пиняев замкнул головой подачу со штрафного на дальнюю штангу в исполнении Алексея Батракова, установив окончательный результат.

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