Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

6 ноября главные новости спорта, трансферы, результаты Лиги чемпионов, UFC, результаты НХЛ, результаты Кубка России, баскетбол

«Реал» проиграл «Милану» в ЛЧ, Кучеров набрал два очка за «Тампу». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» на домашнем стадионе проиграл «Милану» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, российский нападающий Никита Кучеров отдал две результативные передачи в матче НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сент-Луис Блюз», лиссабонский «Спортинг» сенсационно разгромил «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» дома проиграл «Милану» в матче Лиги чемпионов.
  2. Два ассиста Кучерова не помогли «Тампе» увезти победу из Сент-Луиса. У Торопченко — гол.
  3. «Спортинг» разгромил «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов благодаря хет-трику Дьёкереша.
  4. «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче Кубка России, у Батракова — две передачи.
  5. Два очка Орлова и Свечникова помогли «Каролине» победить «Филадельфию», у Мичкова — ассист.
  6. «Реал» установил клубный статистический антирекорд последних 20 лет в Лиге чемпионов.
  7. Авторитетный портал включил россиянина в топ-5 величайших бойцов в истории ММА.
  8. El Nacional: «Арсенал» готов совершить рекордный трансфер.
  9. Университетская команда Дёмина разгромила соперника в NCAA, на счету Егора — дабл-дабл.
  10. «Ливерпуль» разгромил «Байер» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
  11. Матвей Мичков вышел на первое место по очкам среди новичков сезона НХЛ.
  12. Украина внесла в чёрный список гендиректора и футболистов «Спартака».
  13. Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 5 ноября.
Материалы по теме
Топ-матчи среды: «ПСЖ» — «Атлетико», «Зенит» — «Ахмат», хоккей и теннис
Топ-матчи среды: «ПСЖ» — «Атлетико», «Зенит» — «Ахмат», хоккей и теннис
Материалы по теме
НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 6 ноября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android