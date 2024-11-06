«Реал» проиграл «Милану» в ЛЧ, Кучеров набрал два очка за «Тампу». Главное к утру
Мадридский «Реал» на домашнем стадионе проиграл «Милану» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, российский нападающий Никита Кучеров отдал две результативные передачи в матче НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сент-Луис Блюз», лиссабонский «Спортинг» сенсационно разгромил «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Реал» дома проиграл «Милану» в матче Лиги чемпионов.
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