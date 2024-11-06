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Тренер «Милана» Фонсека прокомментировал неожиданную победу в матче с «Реалом» в ЛЧ

Тренер «Милана» Фонсека прокомментировал неожиданную победу в матче с «Реалом» в ЛЧ
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Главный тренер итальянского «Милана» Паулу Фонсека высказался о неожиданной победе своей команды в гостевом матче с мадридским «Реалом» (3:1) в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

«Мы одержали победу благодаря смелости наших игроков, которые не боялись выходить на поле. Мы заранее подготовились, планируя контролировать мяч. В первом тайме нам удалось получить важное преимущество. Хотя во втором тайме стало труднее, мы справились с этим вместе.

Наша победа заслужена не только благодаря трём забитым мячам, но и качественной игре. В еврокубках критически важно сохранять инициативу и контроль над мячом. Сегодня мы продемонстрировали, что итальянские клубы способны не только защищаться. Нам важно продолжать стремиться к развитию», — приводит слова Фонсеки сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

На данный момент «Милан» занимает 18-е место в сводной таблице Лиги чемпионов с шестью очками после четырёх туров. «Реал», имеющий также шесть очков, расположился на 17-й строчке.

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