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Литвинов: очень сильно удивлюсь, если меня дисквалифицируют больше чем на один матч

Литвинов: очень сильно удивлюсь, если меня дисквалифицируют больше чем на один матч
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о своих ожиданиях по поводу дисквалификации по итогам дерби с ЦСКА в 14-м туре РПЛ (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Я очень сильно удивлюсь, если мне дадут дисквалификацию больше чем на один матч. Правда. Я не конфликтный человек, ё-моё. Меня поэтому это и удивляет», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На 61-й минуте матча ЦСКА — «Спартак» Литвинову после видеопросмотра была предъявлена прямая красная карточка за захват рукой лица защитника ЦСКА Виллиана Роши. Сам Роша был удалён несколькими минутами ранее за удар рукой Литвинова и спартаковца Срджана Бабича в этом же эпизоде.

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