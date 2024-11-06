Литвинов: очень сильно удивлюсь, если меня дисквалифицируют больше чем на один матч

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о своих ожиданиях по поводу дисквалификации по итогам дерби с ЦСКА в 14-м туре РПЛ (2:0).

«Я очень сильно удивлюсь, если мне дадут дисквалификацию больше чем на один матч. Правда. Я не конфликтный человек, ё-моё. Меня поэтому это и удивляет», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На 61-й минуте матча ЦСКА — «Спартак» Литвинову после видеопросмотра была предъявлена прямая красная карточка за захват рукой лица защитника ЦСКА Виллиана Роши. Сам Роша был удалён несколькими минутами ранее за удар рукой Литвинова и спартаковца Срджана Бабича в этом же эпизоде.

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