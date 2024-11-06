Аршавин рассказал подробности о сдаче допинг-тестов в российском футболе

Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался о сдачах футболистами допинг-тестов в Российской Премьер-Лиге и за границей.

«Тест на допинг футболисты сдают, но редко ловят. Это не цикличный вид спорта, мы играем каждую неделю, а сейчас — каждые три дня. Это просто невозможно. Если будешь есть допинг — уедешь на каталке. Большая часть моей карьеры прошла без допинг-тестов. В России у меня чаще брали пробы, чем за границей», — сказал Аршавин на форуме «Знание. Первые».

Андрей Аршавин начал свою профессиональную карьеру в «Зените». Кроме выступлений за санкт-петербургский клуб, футболист играл за «Кубань», лондонский «Арсенал» и казахстанский «Кайрат». Аршавин на клубном уровне провёл 638 матчей, в которых забил 143 гола и сделал 190 результативных передач. На данный момент экс-футболист продолжает свою деятельность в «Зените».

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