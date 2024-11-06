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«Локомотив» в три с лишним раза превзошёл «Динамо» по количеству голевых моментов

«Локомотив» в три с лишним раза превзошёл «Динамо» по количеству голевых моментов
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Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику первого матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России «Динамо» — «Локомотив» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26'     1:1 Маухуб – 28'     1:2 Пиняев – 52'    

Красно-зелёные значительно превзошли хозяев поля по показателю ожидаемых голов xG — 2,47 против 1,07. «Локомотив» создал у ворот «Динамо» 10 голевых моментов против трёх в исполнении бело-голубых, железнодорожники нанесли 19 ударов по воротам (восемь в створ), динамовцы — 16 ударов (восемь в створ). При этом хозяева поля владели мячом 59% времени, подопечные Михаила Галактионова — 41%.

Ответная игра между «Локомотивом» и «Динамо» пройдёт 28 ноября на московской «РЖД Арене». Победитель двухматчевого противостояния выйдет в полуфинал Пути РПЛ, проигравший продолжит борьбу за Кубок России в нижней сетке плей-офф (Пути регионов).

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