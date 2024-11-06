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Генеральный директор «Динамо»: планируем матч с командой МФЛ в паузу на сборные

Генеральный директор «Динамо»: планируем матч с командой МФЛ в паузу на сборные
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о предстоящем товарищеском матче бело-голубых.

— В ТВ-программе на ноябрь появилась встреча «Динамо» с командой Медиалиги. Кто это будет?
— Ждите анонсов. Это отдельное событие. На данный момент мы планируем этот матч в паузу на игры сборных. Но сейчас всё наше внимание сосредоточено на официальных матчах, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26'     1:1 Маухуб – 28'     1:2 Пиняев – 52'    

5 ноября «Динамо» со счётом 1:2 уступило на своём поле «Локомотиву» в первом четвертьфинальном матче верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России. В турнирной таблице РПЛ бело-голубые занимают четвёртое место, набрав 27 очков в 14 матчах.

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