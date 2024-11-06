Генеральный директор «Динамо»: планируем матч с командой МФЛ в паузу на сборные

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о предстоящем товарищеском матче бело-голубых.

— В ТВ-программе на ноябрь появилась встреча «Динамо» с командой Медиалиги. Кто это будет?

— Ждите анонсов. Это отдельное событие. На данный момент мы планируем этот матч в паузу на игры сборных. Но сейчас всё наше внимание сосредоточено на официальных матчах, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

5 ноября «Динамо» со счётом 1:2 уступило на своём поле «Локомотиву» в первом четвертьфинальном матче верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России. В турнирной таблице РПЛ бело-голубые занимают четвёртое место, набрав 27 очков в 14 матчах.

Видео: Шунин — об абсурдном случае в «Динамо» перед вылетом из РПЛ